СБУ розкрила корупційну схему деяких посадовців ЗСУ на тендерах: подробиці скандалу (фото)

Своїми діями вони чим спричинили збитки державному бюджету на суму 27 мільйонів гривень.

Служба безпеки України та НАБУ викрили корупційну схему, в якій двоє посадовців Збройних Сил України завищили вартість запчастин для бойових літаків.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"За матеріалами справи, протягом 2022-2023 років фігуранти уклали контракти на закупівлю авіаційних запчастин для українських бойових літаків, що завдало бюджету України збитків на 27,3 млн грн.", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що вони постачали автозапчастини за надмірно високими цінами через посередницьку компанію. Для забезпечення перемоги цієї компанії в тендерах посадовці залучили кілька афілійованих фірм, у тому числі зарубіжних, створюючи вигляд конкурентної боротьби.

Отримані незаконні прибутки вони виводили через мережу підконтрольних фірм. Після збору доказів обом підозрюваним висунуто обвинувачення за зловживання владою, що спричинило значні фінансові збитки. Вони можуть бути засуджені до шести років позбавлення волі. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Фото фігуранта злочину / СБУ

Фото фігуранта злочину / СБУ

Нагадаємо, на Миколаївщині депутату однієї з міських рад вкрав зерно, але обставив все так, начебто то був російський ракетний удар.

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