СБУ розкрила плани окупантів щодо псевдореферендума: планують запустити пропаганду та завезти "експертів"

Служба безпеки України розкрила плани окупантів щодо псевдореферендума, який вони хочуть провести на тимчасово окупованих територіях.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, для проведення так званого «волевиявлення» ворог планує використати проросійську організацію “Донецька республіка”. Зазначається, що ця установа раніше діяла лише на території так званої “ДНР”, проте тепер її географію намагаються розширити.

“Відповідно, ворог планує і зміну назви. Найбільш ймовірний варіант, який оберуть окупанти – “большая россия”. У складі цього утворення уже активно діє понад 1 000 “активістів”, які щодня проводять зустрічі з населенням тимчасово окупованих територій. Серед них – агітатори, блогери та “дружинники”, які співпрацюють з окупантами”, – розповіли в СБУ.

Там також додали, що куратори з Кремля планують задіяти підконтрольні медіа-ресурси, щоб охопити своєю пропагандою понад 50 млн глядачів з Росії та сходу України.

“Крім того, загарбники планують перекинути до регіону більше 1 тис. російських “експертів” і “добровольців”, - підкреслили в Службі безпеки України.

Нагадаємо, що важкохворі та поранені українці можуть подати заявку на медичну евакуацію.

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