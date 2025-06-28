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- Війна
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СБУ розкрила деталі нічного удару по Криму: що втратили окупанти
Серед знищеного українськими дронами — ЗРГК «Панцир-С1» і три вертольоти.
У ніч проти 28 червня дрони вдарили по військовому аеродрому «Кіровське» в тимчасово окупованому Криму.
Про чергову успішну спецоперацію проти російських загарбників повідомила Служба безпеки України.
«Було нанесено вогневе ураження по місцях дислокації авіаційного компонента, засобам протиповітряної оборони, складах зберігання боєприпасів, а також розвідувальних та ударних БпЛА ворога», — йдеться в повідомленні.
За попередніми даними, атака завдала суттєвих втрат ворогу: знищено три бойові гелікоптери — Мі-8, Мі-26 і Мі-28, а також зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир-С1». На території аеродрому вночі відбулася вторинна детонація.
«СБУ системно працює над зниженням спроможностей рф завдавати авіаційно-бомбових ударів по території України. Окупанти мають усвідомлювати, що їх дороговартісна військова техніка та боєприпаси не захищені ніде: ні на лінії бойового зіткнення, ні на тимчасово окупованих територіях, ні в глибокому тилу ворога», — додали в СБУ.
Раніше, моніторинговий проєкт «Кримський вітер» повідомив, що внаслідок удару могли бути знищені склад із боєприпасами та елементи протиповітряної оборони. Опубліковані відео та супутникові знімки свідчать про масштабну пожежу й детонацію боєкомплектів.
Варто зазначити, що у 2024 році вже повідомлялося про декілька атак на авіабазу в Кіровському.
Нагадаємо, 27 червня Служба безпеки України провела успішну спецоперацію на території Росії: на аеродромі Маринівка у Волгоградській області було уражено чотири винищувачі Су-34, з яких два — повністю знищено. Для атаки було застосовано далекобійні ударні дрони.