Кримський міст (ілюстративне фото) / © Associated Press

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Служба безпеки України розповіла, як спільно із Силами оборони провела багатоетапну спецоперацію з ураження Кримського мосту. Підготовка та удари тривали близько місяця, а для атаки використали різні види українського озброєння.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

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За інформацією відомства, операція складалася із семи етапів. Спочатку українські військові систематично знищували російські засоби протиповітряної оборони, після чого перейшли до безпосередніх ударів по мосту.

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Частину атак СБУ здійснила самостійно, а на завершальному етапі до операції долучилися інші складові Сил оборони України.

Вирішального удару по автомобільній частині мосту завдали спецпризначенці «Альфи» СБУ, застосувавши ракети-дрони «Паляниця». Після цього автомобільний проліт обвалився у воду.

За даними СБУ, внаслідок операції повністю знищено одну з металевих арок та автомобільний проліт під нею. Попередньо також пошкоджено залізничну частину переправи.

«Росіяни роками переконували весь світ, що Кримський міст — один із найзахищеніших об'єктів на планеті. Сьогодні його частини лежать на морському дні», — заявили у СБУ.

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Яку зброю застосували для ударів по Кримському мосту

За даними СБУ, під час спецоперації використали широкий спектр озброєння українського виробництва.

Зокрема, йдеться про «Dovbush», «Вендета», «Da Vinci», «Січень», «Mich-2000», «Ruta», «Паляниця», Ан-197, FP-1, FP-5 «Фламінго» та Р-360 «Нептун».

СБУ вчетверте атакувала Кримський міст

У Службі безпеки наголосили, що це вже четверта операція з ураження Кримського мосту.

Наслідки минулих атак на міст. / © Служба безпеки України

Попередня атака на міст.

Жовтень 2022 року. СБУ підірвала на мосту вантажівку, начинену вибухівкою.

Липень 2023 року. Морські дрони Sea Baby атакували опори переправи.

Червень 2025 року. СБУ замінувала опори мосту, після чого під водою пролунав вибух.

Листопад 2026 року. Унаслідок багатоетапної спецоперації, за заявою СБУ, повністю знищено одну з металевих арок та автомобільний проліт під нею.

У СБУ заявили, що нова операція вкотре продемонструвала неспроможність російських систем захисту гарантувати безпеку Кримського мосту.

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Атака на Кримський міст 17 листопада — які наслідки

Нагадаємо, 17 листопада Кримський міст другу ніч поспіль зазнав атаки, під час якої в районі Керчі пролунало близько семи потужних вибухів і тимчасово зникало світло. За даними OSINT-аналітиків, внаслідок ударів пошкоджено одну з мостових арок, яка вже була деформована після атаки 16 листопада. Окупаційна влада півострова повністю перекрила рух мостом, перенаправивши основний транспортний потік на Керченську поромну переправу.

Згодом стало відомо, що внаслідок атаки на Кримський міст арка його автомобільної частини зазнала критичних руйнувань та впала у воду. Оприлюднені кадри підтверджують суттєвий обвал прольоту, через що проїзд авто переправою став практично неможливим. Місцеві окупаційні ресурси повідомили про повне припинення як автомобільного, так і залізничного руху мостом.

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