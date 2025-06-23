СБУ розкриває перші деталі спецоперації "Павутина": не обійшлося без хабаря

Деталі спецоперації «Павутина» / © ТСН

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Служба безпеки України (СБУ) починає розкривати подробиці масштабної спецоперації «Павутина», під час якої 117 дронів уразили російські літаки глибоко в тилу ворога. Голова СБУ Василь Малюк пообіцяв надати більше інформації пізніше. а зараз поділився деякими надскладними елементами цієї акції.

Про це Голова СБУ Василь Малюк заявив на зустрічі з журналістами, повідомляє ТСН.

Особливий підхід та унікальні дрони

За його словами, росіяни одразу намагалися заперечити успіх операції. Називали її «штучно створеною картинкою». Проте результат роботи побачив увесь світ. Операція була надскладною і багатокомпонентною. Одним із ключових аспектів була логістика — доставка засобів ураження глибоко в тил противника.

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Самі дрони, хоч і виглядали як звичайні. Проте були унікальними засобами ураження з кількома видами зв’язку. Їхня бойова частина складалася з двох частин по 800 грамів кожна, що в сумі давало 1,6 кг спеціального кумулятивного фугасного заряду. Це дозволяло снаряду пропалювати корпус літака і вибухати всередині, спричиняючи максимальне ураження цілі. Пріоритетними цілями були паливні баки літаків, місця розташування ракет та авіоніка — обладнання, яке ворогу складно замінити.

Окремо підкреслюється використання у дронах підсанкційних елементів для зв’язку, які офіційно заборонені для ввезення на територію Росії.

Секретність та підготовка

Уся операція супроводжувалася надзвичайно високим рівнем секретності. Люди, які виготовляли дрони чи «будиночки» для них, або ті, хто займався транспортуванням, не були посвячені в загальний задум «Павутини». Кожен відповідав лише за свій, надважливий напрямок роботи.

До операції залучили найкращих операторів дронів ЦСО «А» СБУ. Вони працювали без телефонів, маючи перед собою макети місцевості з рельєфами, розташуванням цілей та маршрутами.

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Автономні «будиночки» та корупція на кордоні

Важливим елементом стали автономні «будиночки» — спеціальні конструкції для дронів, розроблені з урахуванням можливої роботи в зимових умовах (до -50 градусів). Вони оснащувалися сонячними панелями та батареями EcoFlow для постійного підживлення дронів. Це забезпечило їхній максимальний заряд перед стартом.

Ці «будиночки» транспортувалися окремо. І їхнє ввезення на територію Росії також викликало труднощі через підсанкційні компоненти.

«Ми були змушені навіть корумпувати російських митників», — зазначив керівник операції.

Історія створення та успіх

Реалізація «Павутини» зайняла один рік, шість місяців і дев’ять днів. А розпочалось все у листопаді 2023 року. Рішення про її розробку було прийнято після чергових масованих обстрілів мирних українських міст. Основна мета — знищення ракетоносіїв ворога.

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Коло осіб, які знали про операцію, було вкрай обмеженим. Про всі етапи та труднощі був поінформований Президент України.

«Ми були об’єднані одним правильним оперативним замислом, ідеєю. І в нас вийшло. Дуже достойна робота, я вважаю, всіх учасників», — підсумував представник СБУ.

Він наголосив, що «Павутина» є яскравим прикладом інтелектуальної роботи України та її здатності до нестандартних рішень, що змінюють історію ведення війн. Операція стала вершиною логістичних, дронових, агентурних та інноваційних підходів, включно з використанням штучного інтелекту.

Нагадаємо, що 1 червня Україна завдала масштабного удару дронами з вантажівок по чотирьох військових аеродромах у глибокому російському тилу в рамках спецоперації «Павутина». За інформацією Генерального штабу ЗСУ, було уражено 41 ворожий літак. Водночас, західні аналітичні центри, серед яких НАТО та NBC News, підтверджують знищення щонайменше 10-13 літаків противника.

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