СБУ розповіла про втрати Росії: мільярдні збитки та знищені склади боєприпасів

З весни минулого року Росія була змушена припинити експорт бензину, що призвело до недоотриманих прибутків у розмірі близько 11 мільярдів доларів.

Служба безпеки України продовжує завдавати ударів по критично важливих об’єктах у Росії, зокрема по нафтовидобувному та нафтопереробному сектору, який фінансує війну проти України.

Як заявив голова СБУ Василь Малюк, ці атаки вже завдали російській економіці колосальних збитків.

"Ми б’ємо по нафтовидобувному та нафтопереробному комплексу, який живить міністерство оборони Російської Федерації. Вони самі це офіційно визнають, і ми фіксуємо відповідний рух коштів", – зазначив Малюк.

За його словами, з весни минулого року Росія була змушена припинити експорт бензину, що призвело до недоотриманих прибутків у розмірі близько 11 мільярдів доларів.

Крім того, голова СБУ згадав про знищення 160 тисяч тонн російських боєприпасів на складах у Торопці. Він підкреслив, що вибухи були настільки потужними, що спричинили навіть чотири землетруси.

"У цих складах зберігалася половина всіх запасів мін Росії. І таких операції дуже багато", – додав Малюк.

Нагадаємо, за інформацією Сирського, українські сили вже завдають ударів по об’єктах на території Росії на відстані до 1700 кілометрів.