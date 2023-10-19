СБУ спіймала агента ФСБ – коригувальника атак по Харківщині: фото листувань зрадника

Розвіддані, які передавав росіянам агент, булим потрібні ворогу для підготовки нових і коригування повторних ракетних та дронових ударів по прикордонному регіону України.

Контррозвідка СБУ викрила агента ФСБ Росії, який коригував повітряні ворожі атаки на військову та промислову інфраструктуру Харківської області.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Що накоїв агент ФСБ

Українські спецслужбовці спіймали російського агента на гарячому, коли той проводив дорозвідку місць ворожих "прильотів" у Харкові.

За вказівкою ворога їхній поплічник об’їжджав територію регіону та приховано фіксував наслідки російських атак на українські об’єкти. Найбільше росіян цікавила інформація про можливі вогневі ураження місцевих заводів оборонно-промислового комплексу.

Листування агента ФСБ Росії з ворогом / Фото: Служба безпеки України

Листування агента ФСБ Росії з ворогом / Фото: Служба безпеки України

Листування агента ФСБ Росії з ворогом / Фото: Служба безпеки України

Листування агента ФСБ Росії з ворогом / Фото: Служба безпеки України

Листування агента ФСБ Росії з ворогом / Фото: Служба безпеки України

Інформацію з координатами інфраструктурних об’єктів Харківщини та інші отримані дані російський агент надсилав своєму "куратору" з ФСБ через месенджер. Аби маскувати свій зв’язок із ворогом, зловмисник використовував сім-карти мобільних операторів РФ, реєструючи на них анонімні акаунти.

За виконані завдання зловмисник отримував від росіян гроші на свій криптогаманець.

"Встановлено, що розвіддані потрібні були загарбникам для підготовки нових і коригування повторних ракетних та дронових ударів по прикордонному регіону нашої держави", – зауважили в СБУ.

Ким виявився агент РФ і що у нього знайшли

За даними слідства, поплічником росіян виявися працівник місцевої фармацевтичної компанії, якого ФСБ завербувала у березні 2023 року. У поле зору ворога чоловік потрапив як активний користувач прокремлівських Телеграм-каналів, де публікував власні антиукраїнські дописи.

У затриманого провели обшуки та знайшли в нього мобільні телефони, які той використовував для комунікації з агресором.

Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Зараз затриманий перебуває під вартою і йому загрожує довічне ув’язнення.

До слова, 22-річну жительку Кіровоградської області засудили до довічного ув'язнення за державну зраду. Вона передавала спецслужбам РФ дані про оборонні підприємства України.

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