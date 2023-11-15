СБУ спіймала доцента-корегувальника ударів по Харкову: фото і скрини листування

Зокрема, зловмисник фіксував наслідки ракетних та артилерійських ударів по одному з оборонних підприємств Харківщини.

Контррозвідка СБУ викрила та затримала у Харкові агента Головного управління Генштабу ЗС Росії (відомого як ГРУ). Чоловік корегував ракетно-артилерійські удари ворога по військовій та критичній інфраструктурі Харкова.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Українські контррозвідники затримали 49-річного доцента одного з університетів Харкова, якого воєнна розвідка РФ дистанційно завербувала після початку повномасштабної війни проти України.

Що накоїв російський агент у Харкові

До головних завдань зловмисника входили фіксація наслідків ракетних та артилерійських ударів по одному з оборонних підприємств Харківщини. Це підприємство багато разів зазнавало обстрілів з боку окупантів.

Російський агент також відстежував маршрути переміщення підрозділів ЗСУ та локації логістичних складів, зокрема з боєприпасами та амуніцією українських військ.

Ще одним завданням зловмисника було відстеження діяльності іноземних волонтерських організацій на території Харкова.

Працівники СБУ викрили і затримали ворожого агента в його власному помешканні в Харкові.

СБУ затримала в Харкові російського агента / Фото: Facebook/Служба безпеки України

За матеріалами слідства, доцент передавав розвіддані до ГРУ Росії через месенджер у вигляді текстових повідомлень та позначок на електронних мапах.

У помешканні затриманого провели обшуки і вилучили мобільний телефон та комп’ютерну техніку із доказами співпраці з ворогом.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру в державній зраді. Зараз він перебуває під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

СБУ затримала в Харкові російського агента / Фото: Facebook/Служба безпеки України

СБУ затримала в Харкові російського агента / Фото: Facebook/Служба безпеки України

СБУ затримала в Харкові російського агента / Фото: Facebook/Служба безпеки України

Нагадаємо, раніше контррозвідка СБУ викрила і затримала двох російських агентів, які збирали розвіддані про дислокацію ЗСУ та наслідки повітряних ворожих атак у Києві та Черкасах.

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