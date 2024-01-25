СБУ спіймала ІТ-вця, який готував кібератаки на урядові сайти та наводив ракети на Харків (фото)

Зловмисником виявився місцевий житель – спеціаліст у сфері ІТ, якого ФСБ залучила до співпраці через спеціалізований Телеграм-канал хакерських спільнот.

Кіберфахівці СБУ викрили у Харкові хакера-учасника російського угруповання, який коригував удари по місту та готував кібератаки на сайти українських органів влади.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Кіберфахівці викрили у Харкові учасника російського хакерського угруповання "народна сyberармія рф", яке підконтрольне ФСБ. Зловмисник коригував ворожий вогонь по місту та готував кібератаки на сайти українських органів влади.

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За наведенням зловмисника росіяни завдали двох ракетних ударів по цивільній інфраструктурі Харкова. Серед ппошкоджених об’єктів опинилася місцева лікарня.

Зловмисник також розвідував місця базування Сил оборони України на території регіону. Перш за все, ворожого спільника цікавили можливі бойові позиції артилерії та систем ППО.

СБУ затримала в Харкові хакера, який парцював на РФ / Фото: Facebook/Служба безпеки України

Хакер також виконував завдання ФСБ Росії щодо підготовки серії DDoS-атак на сайти українських держпідприємств та органів влади.

В результаті контрдиверсійних заходів працівники СБУ затримали зловмисника. Ним виявився місцевий житель, який є спеціалістом у сфері ІТ. ФСБ залучила його до співпраці через спеціалізований Телеграм-канал хакерських спільнот.

Для збирання розвідданих про дислокацію Сил оборони харків’янин обходив місцевість та приховано фіксував об’єкти, де нібито могли перебувати українські війська. Отриману інформацію зловмисник надсилав до ФСБ через популярний месенджер у вигляді скриншотів електронних мап з координатами потенційних цілей.

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СБУ затримала в Харкові хакера, який парцював на РФ / Фото: Facebook/Служба безпеки України

СБУ затримала в Харкові хакера, який парцював на РФ / Фото: Facebook/Служба безпеки України

Під час обшуку у помешканні затриманого було вилучено три мобільні телефони, ноутбук та флеш-носії, які він використовував у підривній діяльності на користь Росії.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили чоловікові про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років ув’язнення.

Нагадаємо, російські окупанти влаштували 23 січня потужний ракетний удар по Харкову, внаслідок чого загинули 10 людей. Рятувальники шукали постраждалих під завалами п'ятиповерхового будинку.

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