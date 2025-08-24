СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України, уразивши газопереробний комплекс в Усть-Лузі (відео)

Вибух / © Pixabay

У ніч на 24 серпня далекобійні безпілотники Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій запалили яскраву “бавовну” на виробничих потужностях порту “Усть-Луга” в Ленінградській області.

Про це ТСН.ua повідомили джерела в СБУ.

За попередньою інформацією, українські дрони влучили в газопереробний комплекс компанії “Новатек”, яка є найбільшим у росії виробником скрапленого газу. На відео видно потужний вибух і подальшу величезну пожежу. Осінтери пишуть, що удар прийшовся точно в установку кріогенного фракціонування газового конденсату/газу, яка є “серцем” технологічних процесів комплексу.

Це вже друга успішна атака безпілотників СБУ на “Усть-Луга” у цьому році. Перша була на початку січня.

“Через цей термінал росія торгує нафтою й газом за допомогою “тіньового флоту”. Дронові санкції від СБУ знижують надходження валюти, яка потрібна росії для ведення війни”, — повідомило поінформоване джерело в СБУ.

Нагадаємо, зранку 24 серпня у Санкт-Петербурзі та Сизрані РФ пролунали вибухи. Під удар, зокрема, потрапив порт Усть-Луга, через який РФ транспортує нафту, газ тощо.