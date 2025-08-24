- Дата публікації
-
- Категорія
- Війна
- Кількість переглядів
- 526
- Час на прочитання
- 1 хв
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України, уразивши газопереробний комплекс в Усть-Лузі (відео)
У ніч на 24 серпня українські безпілотники СБУ та Сил спецоперацій влучили в газопереробний комплекс Новатек у порту “Усть-Луга”, спричинивши потужний вибух і пожежу.
У ніч на 24 серпня далекобійні безпілотники Служби безпеки України та Сил спеціальних операцій запалили яскраву “бавовну” на виробничих потужностях порту “Усть-Луга” в Ленінградській області.
Про це ТСН.ua повідомили джерела в СБУ.
За попередньою інформацією, українські дрони влучили в газопереробний комплекс компанії “Новатек”, яка є найбільшим у росії виробником скрапленого газу. На відео видно потужний вибух і подальшу величезну пожежу. Осінтери пишуть, що удар прийшовся точно в установку кріогенного фракціонування газового конденсату/газу, яка є “серцем” технологічних процесів комплексу.
Це вже друга успішна атака безпілотників СБУ на “Усть-Луга” у цьому році. Перша була на початку січня.
“Через цей термінал росія торгує нафтою й газом за допомогою “тіньового флоту”. Дронові санкції від СБУ знижують надходження валюти, яка потрібна росії для ведення війни”, — повідомило поінформоване джерело в СБУ.
Нагадаємо, зранку 24 серпня у Санкт-Петербурзі та Сизрані РФ пролунали вибухи. Під удар, зокрема, потрапив порт Усть-Луга, через який РФ транспортує нафту, газ тощо.