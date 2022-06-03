СБУ та Світовий конгрес українців посилять взаємодію у протидії пропаганді та наративів РФ

СБУ та Світовий конгрес українців посилять взаємодію у протидії пропаганді та наративів РФ

Служба безпеки України спільно з Світовим конгресом українців посилити взаємодію у протидії російській агресії.

Мова йде про пропаганду та наратив РФ, який вони поширюють на міжнародних майданчиках.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Голова СБУ Іван Баканов на зустрічі з президентом Світового конгресу українців запевнив, що Україна зараз як ніколи потребує допомоги світової спільноти.

“Наші захисники вже понад три місяці роблять усе можливе, щоб захистити людей, території і загалом суверенітет нашої держави. І ми відчуваємо потужну та скоординовану підтримку у протистоянні повномасштабній російській агресії та вирішенні гуманітарних питань, у тому числі й гостинність країн, які приймають вимушених переселенців з України”, – наголосив голова СБУ Іван Баканов.

Нагадаємо, що у Києві шанувальник "руского міра" постане перед судом.

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