СБУ уразила третю нафтову платформу "Лукойла" в Каспійському морі

Служба безпеки України / © УНІАН

Доповнено додатковими матеріалами

Далекобійні дрони Служби безпеки України уразили третю російську нафтовидобувну платформу у Каспійському морі. Цього разу під удар потрапила платформа родовища «Ракушечне», що призвело до зупинки критичних виробничих процесів.

Про це ТСН.ua повідомило джерело в СБУ.

За інформацією джерела, ціллю атаки стала бурова платформа на родовищі «Ракушечне» (імені Валерія Грайфера), що перебуває у власності російської компанії «Лукойл».

Кадри з бортової камери безпілотного літального апарата зафіксували точне ураження зони газотурбінної установки платформи — одного з ключових вузлів, від якого залежить її функціонування.

Ураження зони газотурбінної установки платформи / © СБУ

Раніше безпілотники СБУ вже завдавали ударів по льодостійких нафтовидобувних платформах на родовищах імені Філановського та імені Корчагіна в акваторії Каспійського моря. У результаті цих атак роботу зазначених об’єктів було призупинено.

«СБУ продовжує системно знижувати нафтодоларові надходження до російського бюджету війни. Усі об’єкти, які забезпечують фінансування агресії проти України, є абсолютно законними цілями», — повідомило джерело в СБУ.

Протягом останніх тижнів Служба безпеки України послідовно нарощує масштаби та глибину ударів по енергетичному сектору Росії.

Платформи в Каспійському морі мають важливе стратегічне значення, оскільки забезпечують безперебійний видобуток та експорт енергоносіїв. Саме тому їх виведення з ладу посилює економічний тиск на РФ та скорочує її фінансові можливості для продовження війни проти України.

Розвиток подій свідчить, що ці удари є не поодинокими акціями, а частиною системної стратегії, спрямованої на довготривале послаблення ресурсного потенціалу противника.

Нагадаємо, СБУ вперше уразила повітряними дронами танкер «тіньового флоту» РФ QENDIL у нейтральних водах Середземного моря. Судно, яке Росія використовувала для обходу санкцій та фінансування війни, отримало критичні ушкодження на відстані понад 2000 км від українського кордону і повністю втратило працездатність.