ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Війна
Кількість переглядів
235
Час на прочитання
1 хв

СБУ вдарила по Криму: за одну ніч знищено російської техніки на сотні мільйонів доларів

Знищено комплекси “Небо-СВУ”, РЛС 92Н6, “Панцир-С2” та літак МіГ-31.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Знищений танк РФ

Знищений танк РФ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Цієї ночі далекобійні безпілотники Центру спецоперацій “Альфа” СБУ успішно уразили ключові елементи російської протиповітряної оборони на військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними спецслужби, внаслідок прицільних ударів було знищено:

  • два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення “Небо-СВУ” (вартість одного – від $60 до $100 млн);

Небо-СВУ / © СБУ

Небо-СВУ / © СБУ

  • РЛС 92Н6, що входить до складу зенітно-ракетного комплексу С-400 “Тріумф” (близько $30 млн для внутрішнього ринку, $60 млн – експортна ціна);

РЛС 92Н6 / © СБУ

РЛС 92Н6 / © СБУ

  • зенітно-ракетний комплекс “Панцир-С2” ($12–19 млн);

Панцир-С2 / © СБУ

Панцир-С2 / © СБУ

  • літак МіГ-31 із повним боєкомплектом ($30–50 млн залежно від оснащення).

МіГ-31 / © СБУ

МіГ-31 / © СБУ

СБУ наголошує, що ліквідація цих елементів ППО суттєво послаблює оборону окупантів у Криму та відкриває нові можливості для ураження важливих військових та логістичних об’єктів Росії на півострові.

Нагадаємо, раніше СБУ спільно з ВМС провели унікальну операцію в порту Новоросійська. Уражений підводний човен проєкту “Варшав’янка” вартістю близько 400 млн дол. отримав критичні пошкодження та втратив здатність запускати ракети “Калібр”.

Дата публікації
Кількість переглядів
235
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie