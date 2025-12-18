СБУ вдарила по Криму: за одну ніч знищено російської техніки на сотні мільйонів доларів

Знищений танк РФ / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Цієї ночі далекобійні безпілотники Центру спецоперацій “Альфа” СБУ успішно уразили ключові елементи російської протиповітряної оборони на військовому аеродромі Бельбек у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

За даними спецслужби, внаслідок прицільних ударів було знищено:

два комплекси дальнього радіолокаційного виявлення “Небо-СВУ” (вартість одного – від $60 до $100 млн);

Небо-СВУ / © СБУ

РЛС 92Н6, що входить до складу зенітно-ракетного комплексу С-400 “Тріумф” (близько $30 млн для внутрішнього ринку, $60 млн – експортна ціна);

РЛС 92Н6 / © СБУ

зенітно-ракетний комплекс “Панцир-С2” ($12–19 млн);

Панцир-С2 / © СБУ

літак МіГ-31 із повним боєкомплектом ($30–50 млн залежно від оснащення).

МіГ-31 / © СБУ

СБУ наголошує, що ліквідація цих елементів ППО суттєво послаблює оборону окупантів у Криму та відкриває нові можливості для ураження важливих військових та логістичних об’єктів Росії на півострові.

Нагадаємо, раніше СБУ спільно з ВМС провели унікальну операцію в порту Новоросійська. Уражений підводний човен проєкту “Варшав’янка” вартістю близько 400 млн дол. отримав критичні пошкодження та втратив здатність запускати ракети “Калібр”.