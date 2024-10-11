СБУ весь час на крок попереду росіян: експерт розповів про роботу вдосконалених морських дронів

Нове покоління морських дронів Sea Baby ще раз довело, що Служба безпеки стала генератором нових технічних ідей у цій війні та перебуває на крок попереду росіян.

Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко про нове відео роботи морських дронів СБУ по позиціях ворога на Кінбурнській косі.

Експерт підкреслює, що морські дрони від моменту своєї появи змінили баланс сил у Чорному морі.

"Нові дрони — ще більш небезпечна зброя для ворога. По суті це багатоцільова платформа, яка може нести різні типи озброєння та дистанційно мінувати акваторію. Після виконання завдань вони повертаються на базу. Якщо раніше "морські малюки" вражали в основному кораблі ЧФ РФ, то після модернізації здатні завдавати удари по об’єктах та скупченнях живої сили ворога, навіть якщо ті розташовані на березі. Точні удари по позиціях росіян на Кінбурнській косі це підтверджують", — пише екснардеп.

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Черненко нагадує, що у лютому цього року українці донатили на створення флоту морських дронів.

"Спеціалісти Служби не підвели – дрони демонструють прекрасні результати. Російський флот постійно ховається в портах дислокації, а морські дрони тепер завдають удари навіть по об’єктах ворога на суші. В короткі терміни запустили у виробництво нову розробку, постійно працюють над її вдосконаленням та весь час перебувають на крок попереду росіян", – акцентує політолог.

Раніше в мережу потрапило відео роботи морських дронів СБУ нового покоління. На відео морський дрон із розміщеною на ньому ракетною системою залпового вогню відпрацьовує по позиціях росіян на Кінбурнській косі.

"Україна, завдяки морським дронам СБУ, спочатку зняла зернову блокаду, а тепер не дає кораблям ЧФ РФ наближатись до торгових кораблів, які прямують з наших портів. Чим відповідає колишня "морська супердержава"? Парадами десь на Балтиці, постійними змінами керівників свого чорноморського флоту та спробами завдати ракетних ударів по цивільних портах. Здається, що "СВО" пішла не по плану не тільки на суші, але й на морі", — резюмує експерт.

Нагадаємо, морські дрони СБУ Sea Baby відтепер оснащені реактивними системами залпового вогню "Град" і вже активно знищують солдатів окупаційної армії РФ.

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