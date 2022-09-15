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СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілів росіянами дамби на Дніпропетровщині

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СБУ відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілів росіянами дамби на Дніпропетровщині

Фото: Facebook/Володимир Зеленський

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілів росіянами дамби на Дніпропетровщині та ТЕЦ на Харківщині.

СБУ відкрила кримінальне провадження за фактами обстрілів російськими окупантами дамби Карачунівського водосховища на Криворіжжі та ТЕЦ на Хакрвівщині.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як зазначається, на місцях влучень російських ракет працюють правоохоронці, які документують злочини Росії в нашій країні. За даними СБУ, окупанти намагаються створити гуманітарну катастрофу.

“Не маючи змоги перемогти на полі бою, росія від безвиході завдає ударів по цивільним об’єктам та критичній інфраструктурі. Ворог марно думає, що коли після обстрілів дамб українські річки вийдуть з берегів, то це йому допоможе. Насправді ж такі дії викликають в українців лише додаткову лють та завзятість – і ця хвиля знесе тільки самих окупантівнаголосив”, – зазначив в.о. Голови СБУ Василь Малюк.

Провадження відкрито за ч.2 ст. 438 Кримінального кодексу України - порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, що окупанти обстріляли одне із сіл у Сумській області.

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
145
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