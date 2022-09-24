СБУ викрила агента ФСБ у Дніпрі, який передавав дані з в'язниці, на Донеччині затримано двох інформаторів РФ

СБУ знешкодила ще одну міжрегіональну агентурну мережу РФ, яка коригувала ворожий вогонь в прифронтових районах сходу і півдня України.

Співробітники СБУ затримали двох російських агентів на Донеччині, які передавали окупантам місця дислокації підрозділів ЗСУ, у тому числі розташування бойових позицій реактивних артилерійських систем "HIMARS".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Встановлено,що інформатори були завербовані представниками ФСБ після повномасштабного вторгнення. У поле зору спецслужб РФ потрапили через свої прокремлівські погляди, які неодноразово "афішували" серед оточуючих.

Затримали обох агентів у Покровську на спробі передавання розвідінформації окупантам.

Ще одного зрадника викрили у Дніпрі. Ним виявився ув’язнений однієї з виправних установ. За допомогою прихованого мобільного телефону він налагодив зв’язок зі своїми спільниками на волі, які передавали йому геолокацію українських блокпостів.

Отриману інформацію в’язень передавав представникам спецслужб РФ, які завербували його через зв’язки у кримінальних колах.

Нагадаємо, СБУ встановила особу командира РФ, який віддавав накази про незаконні затримання та тортури українців у Херсоні.

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