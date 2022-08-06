СБУ викрила агентів ФСБ на Миколаївщині, які допомагали нищити суднобудівну інфраструктуру

Через діяльність цієї мережі агентів зруйновані та пошкоджені декілька об’єктів суднобудівної інфраструктури міста.

Служба безпеки України викрила агентів ФСБ, які допомагали ворогу нищити суднобудівну інфраструктуру на півдні.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, двоє зловмисників здійснювали розвідувально-диверсійну діяльність у Миколаївській області: збирали та передавали ворогу розвіддані про важливі інфраструктурні об’єкти, склади з пальним, дислокацію і переміщення живої сили і техніки ЗСУ.

"Отримані дані окупанти використовували для завданні прицільних ракетних ударів і масованих артилерійських обстрілів. У результаті дій цієї агентурної мережі зруйновано та пошкоджено декілька об’єктів суднобудівної інфраструктури міста, серед яких заводи "Екватор", "Кристал", "Океан", склади з паливно-мастильними матеріалами, завдано руйнувань об’єктам соціальної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Зловмисники здійснювали постійне візуальне спостереження за об’єктами, що цікавили ворога, і надсилали результати куратору, використовуючи відпрацьовані закриті канали електронного зв’язку.

Ворожим агентам повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, СБУ затримала колишнього заступника голови української розвідки.

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