СБУ викрила агентурну мережу росіян під керівництвом генерала: як діяли окупанти

СБУ викрила агентурну мережу росіян під керівництвом генерала: як діяли окупанти

СБУ знешкодила агентурну мережу Росії, яка мала забезпечити проникнення ворожих ДРГ до Миколаєва.

За вказівками куратора, агенти збирали інформацію щодо суспільно-політичної ситуації в регіоні та наслідків ворожих ракетних ударів по Миколаєву.

Про це повідомили в СБУ.

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Встановлено, що керував агентурою генерал російських окупаційних сил. До її складу входило 5 місцевих жителів. Для отримання секретних відомостей зловмисники намагалися “в темну” використовувати діючих військовослужбовців. Тобто випитували в них секретну інформацію нібито у дружній розмові.

Після “успішного” виконання завдань частину агентів мали евакуювати до Криму, іншим – обіцяли керівні посади в разі окупації Миколаївщини.

Наразі затримано всіх активних учасників ворожої групи. Затриманим повідомлено про підозру у вчинені злочинів за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України.

Раніше стало відомо, що мешканець Слов'янська Донецької області передавав ворогу інформацію про місця дислокації українських захисників.

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