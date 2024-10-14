СБУ викрила групу неповнолітніх, які на замовлення РФ підпалювали об'єкти "Укрзалізниці"

Служба безпеки України та Національна поліція затримали групу неповнолітніх, які підпалювали об’єкти "Укрзалізниці" на Чернігівщині за замовленням російських спецслужб.

Про це повідомила СБУ.

За даними слідства, ключову роль у цій діяльності відіграв 15-річний мешканець Ніжинського району, який шукав легкий заробіток у телеграм-каналах і таким чином потрапив під вплив російських спецслужб. Окупанти дали йому інструкції для здійснення диверсій, після чого він залучив до справи двох своїх однокласників та ще одного неповнолітнього знайомого.

Спочатку підлітки встановлювали геолокації релейних шаф на залізниці, а потім підпалювали їх за допомогою легкозаймистих сумішей. Одну з шаф, яка забезпечувала безпеку руху поїздів на стратегічно важливій ділянці залізниці, було пошкоджено.

Правоохоронці змогли затримати підпалювачів безпосередньо після чергового акту диверсії. Замість обіцяного заробітку з Росії підліткам загрожує довічне ув’язнення. Слідчі СБУ на основі зібраних доказів повідомили затриманим про підозру у вчиненні диверсії за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану.

Наразі всі затримані перебувають під вартою. Оперативні заходи проводилися співробітниками СБУ в Чернігівській області разом з Національною поліцією під процесуальним керівництвом Чернігівської обласної прокуратури.

Нагадаємо, СБУ затримала двох російських агентів, які коригували ракетні удари по Полтавській і Сумській областях онлайн.

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