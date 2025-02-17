СБУ викрила колаборантку, яка допомагала РФ вивозити дітей з окупованих територій (фото)

Служба безпеки України затримала у Києві пособницю депортації українських дітей до РФ.
У Києві правоохоронці затримали жінку, яка під час окупації Херсона сприяла незаконному вивезенню українських дітей на тимчасово окуповану територію.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
"За даними слідства, фігуранткою є колишня викладачка херсонського професійного училища, яка під час окупації міста пішла на співпрацю з рашистами", - йдеться у повідомленні.
Жінка під час окупації Херсона сприяла незаконному вивезенню дітей на тимчасово окуповану територію. Вона є колишньою викладачкою професійного училища, яка під час окупації міста перейшла на службу до окупаційної адміністрації.
Отримавши посаду «заступника директора» в навчальному закладі, вона організувала примусове переселення шістьох неповнолітніх студентів. Спочатку дітей виселили з гуртожитку, потім перевезли через Херсонську область, а згодом відправили до Криму. Там їх помістили в табір, де видавали проросійську літературу та нав’язували відповідну ідеологію.
Після звільнення Херсона підозрювана виїхала до Києва, сподіваючись уникнути відповідальності. Однак правоохоронці встановили її місцеперебування та затримали. Їй повідомлено про підозру у вчиненні воєнного злочину, максимальне покарання за який – 12 років позбавлення волі.
Нагадаємо, Служба безпеки України розкрила агентуру ФСБ, яка займала важливу посаду в СБУ. Агента затримали під час унікальної операції, в якій використовувалася складна гра та дезінформація для дезорієнтації ворога. Дмитро Козюра, полковник СБУ, мав доступ до державних секретів і ключових нарад, що дозволяло йому бути в центрі стратегічних рішень. Операція виявила зрадника, який мав важливі дані, здатні зашкодити безпеці країни.
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