СБУ викрила колаборантку, яка допомагала РФ вивозити дітей з окупованих територій (фото)

У Києві правоохоронці затримали жінку, яка під час окупації Херсона сприяла незаконному вивезенню українських дітей на тимчасово окуповану територію.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"За даними слідства, фігуранткою є колишня викладачка херсонського професійного училища, яка під час окупації міста пішла на співпрацю з рашистами", - йдеться у повідомленні.

Жінка під час окупації Херсона сприяла незаконному вивезенню дітей на тимчасово окуповану територію. Вона є колишньою викладачкою професійного училища, яка під час окупації міста перейшла на службу до окупаційної адміністрації.

Отримавши посаду «заступника директора» в навчальному закладі, вона організувала примусове переселення шістьох неповнолітніх студентів. Спочатку дітей виселили з гуртожитку, потім перевезли через Херсонську область, а згодом відправили до Криму. Там їх помістили в табір, де видавали проросійську літературу та нав’язували відповідну ідеологію.

Затримана колаборантка

Після звільнення Херсона підозрювана виїхала до Києва, сподіваючись уникнути відповідальності. Однак правоохоронці встановили її місцеперебування та затримали. Їй повідомлено про підозру у вчиненні воєнного злочину, максимальне покарання за який – 12 років позбавлення волі.

Нагадаємо, Служба безпеки України розкрила агентуру ФСБ, яка займала важливу посаду в СБУ. Агента затримали під час унікальної операції, в якій використовувалася складна гра та дезінформація для дезорієнтації ворога. Дмитро Козюра, полковник СБУ, мав доступ до державних секретів і ключових нарад, що дозволяло йому бути в центрі стратегічних рішень. Операція виявила зрадника, який мав важливі дані, здатні зашкодити безпеці країни.

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