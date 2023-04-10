СБУ викрила кримчанку, яка незаконно депортувала до Севастополя понад тисячу дітей

Служба безпеки України повідомила про підозру колаборантці, завдяки якій окупантам вдалося депортувати до Севастополя понад тисячу українських дітей.

СБУ повідомила про підозру колаборантці з РФ, яка допомогла окупантам вивезти з України понад тисячу дітей.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, незаконно до Севастополя вивозила дітей власниця однієї з кримських туристичних агенцій. Вона добровільно погодилася допомогти окупантам примусово вивезти дітей з Херсона, Мелітополя, Донецька, Луганська та Макіївки на територію тимчасово окупованого півострова. Батьків дітей перед цим незаконно затримали, коли вони намагалися виїхати з окупованої території.

Щоб депортувати дітей, жінка виділила автобуси та забезпечила подальше розміщення неповнолітніх на базі соціальних об’єктів у Криму.

“На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили власниці турфірми про підозру за ч. 4 ст. 111-1(“Колабораційна діяльність”) КК України. Наразі вона переховується на тимчасово окупованій території півдня України. Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності”, - розповіли в СБУ.

Нагадаємо, що спецпризначенці СБУ знищили на швидкості БМП окупантів за допомогою дрону-камікадзе.

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