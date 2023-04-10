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СБУ викрила кримчанку, яка незаконно депортувала до Севастополя понад тисячу дітей

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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СБУ викрила кримчанку, яка незаконно депортувала до Севастополя понад тисячу дітей

Фото: Associated Press

Служба безпеки України повідомила про підозру колаборантці, завдяки якій окупантам вдалося депортувати до Севастополя понад тисячу українських дітей.

СБУ повідомила про підозру колаборантці з РФ, яка допомогла окупантам вивезти з України понад тисячу дітей. 

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, незаконно до Севастополя вивозила дітей власниця однієї з кримських туристичних агенцій. Вона добровільно погодилася допомогти окупантам примусово вивезти дітей з Херсона, Мелітополя, Донецька, Луганська та Макіївки на територію тимчасово окупованого півострова. Батьків дітей перед цим незаконно затримали, коли вони намагалися виїхати з окупованої території.

Щоб депортувати дітей, жінка виділила автобуси та забезпечила подальше розміщення неповнолітніх на базі соціальних об’єктів у Криму.

“На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили власниці турфірми про підозру за ч. 4 ст. 111-1(“Колабораційна діяльність”) КК України. Наразі вона переховується на тимчасово окупованій території півдня України. Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності”, - розповіли в СБУ.

Нагадаємо, що спецпризначенці СБУ знищили на швидкості БМП окупантів за допомогою дрону-камікадзе.

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Дата публікації
Перегляди
200
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