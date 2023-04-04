СБУ викрила настоятеля храму УПЦ МП, який "благословляв" росіян під час окупації Харківщини

Служба безпека зібрала доказову базу на колишнього настоятеля одного із храмів Ізюмської єпархії УПЦ (МП), який підтримав збройну агресію Росії.

Правоохоронці СБУ викрили колишнього настоятеля храму УПЦ МП, який "благословляв" росіян під час окупації Харківської області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Так, у період тимчасової окупації частини Харківської області протоієрей організував постановочний церковний хід до Дня хрещення Київської Русі, до якого намагався залучити місцевих жителів.

За даними контррозвідки СБУ, під час "заходу" він "благословляв" російських окупантів та освячував їхні колони військової техніки в Куп’янському районі.

Під час звільнення Харківщини зловмисник разом із сім’єю втік на територію Росії. Там його призначили настоятелем Православного приходу Іоанно-Предтеченського храму Тверської та Кашинської єпархії РПЦ.

За цими фактами слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Нагадаємо, священнику УПЦ МП, який пошкодив техніку ЗМІ у Лаврі, висунули підозру.

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