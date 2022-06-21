СБУ викрила одного з керівників "Укренерго", який співпрацював з окупантами

Посадовець перебував на тимчасово окупованій території Донецької області.

Служба безпеки України викрила на співпраці з російськими загарбниками начальника одного з регіональних підрозділів НЕК "Укренерго".

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Перебуваючи на тимчасово окупованій території Донеччини, посадовець добровільно погодився співпрацювати з ворогом та обійняв посаду очільника так званих "Маріупольських магістральних мереж ДНР".

Після "призначення" він передав окупаційній адміністрації активи захопленого об’єкта та організував від’єднання його потужностей від Об’єднаної енергосистеми України.

Йому повідомлено про підозру у пособництві державі-агресору. Тривають комплексні заходи для його затримання і притягнення до відповідальності.

На Донеччині контррозвідники СБУ затримали ворожого агента, який збирав розвіддані щодо позицій артилерії та інших бойових підрозділів ЗСУ в районі Бахмута.

Встановлено, що інформатор був завербований кадровим співробітником російських спецслужб. Замовників також цікавила інформація щодо наслідків ворожих ракетних ударів по місту та перебування представників міжнародних організацій в регіоні.

У Києві військова контррозвідка СБУ встановила місцезнаходження і затримала бойовика терористичного угруповання "восток". Він брав активну участь у захоплені українських військових об’єктів у тимчасово окупованому Донецьку.

За даними слідства, затриманим є колишній заступник командира підрозділу Національної гвардії України, який у 2014 році приєднався до лав незаконних збройних формувань так званої "ДНР". Там його призначили інструктором з бойової та спеціальної підготовки терористів.

Тривалий час зловмисник переховувався від правосуддя на тимчасово окупованих територіях сходу нашої держави, але згодом переїхав до Києва та влаштувався в одну зі столичних охоронних фірм.

У Миколаївській області співробітники військової контррозвідки та Миколаївського управління СБУ ліквідували канал збуту зброї та боєприпасів, викрадених поблизу лінії південного фронту.

У зловмисників вилучено дві реактивні протитанкові гранати РПГ-22 і автомат Калашникова з набоями. Вони намагались продати зброю представникам кримінальних кіл.

Наразі торгівців затримано, їм повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, СБУ викрила посадовців Кабміну і Торгово-промислової палати України, які за гроші "зливали" дані росіянам.

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