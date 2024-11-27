СБУ викрила особу, причетну до обстрілу "Охматдиту": подробиці розслідування

Міжнародний кримінальний суд вже видав ордер на його арешт за воєнні злочини проти цивільного населення.

Служба безпеки України встановила відповідальність російського генерал-лейтенанта Сергія Кобилаша за ракетні удари по житлових районах Києва. Саме цей воєнний злочинець віддавав наказ підпорядкованим підрозділам дальньої авіації наносити удари крилатими ракетами класу повітря-земля 26 червня 2022 року.

Деталі повідомили у Головному управлінні Служби безпеки України у місті Києві та Київській області.

Зазначається, що обстріл, виконаний за наказом Кобилаша, який на той момент обіймав посаду командувача дальньої авіації, здійснювали бомбардувальники Ту-95МС та Ту-160. Вони були частиною 121 важкого бомбардувального авіаційного полку 22-ї авіаційної дивізії і запускали ракети Х-101 з Каспійського моря, дві з яких влучили у житловий комплекс на вулиці Глибочицькій у Києві. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, ще троє, серед яких 7-річна дитина, отримали поранення.

Російський генерал-лейтенант Сергій Кобилаш / Фото: СБУ

Слідство СБУ, підтверджене вибухотехнічними, судово-медичними та іншими експертизами, а також відеозаписами з камер відеоспостереження, показало, що атаку виконали підрозділи 22-ї гвардійської важкої бомбардувальної авіаційної дивізії, підпорядковані генералу.

Після обстрілу медичного корпусу дитячої лікарні “Охматдит” у Києві 8 липня 2022 року Кобилаш був призначений командувачем військово-повітряних сил Росії. На підставі доказової бази Кобилашу було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством). Міжнародний кримінальний суд також видав ордер на його арешт у березні 2024 року за воєнні злочини проти цивільного населення. Незважаючи на те, що Кобилаш перебуває на території Росії, тривають заходи щодо його притягнення до відповідальності. Слідчі та оперативні співробітники СБУ у Києві та Київській області проводили розслідування під керівництвом Київської міської прокуратури.

Нагадаємо, що протягом 2024 року Росія використала для ударів по Україні 200 балістичних ракет, половина з яких була надана КНДР.

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