СБУ викрила російських агентів, які розвідували позиції ЗСУ на Донеччині

Агентурну мережу нейтралізували у Донецькій і Кіровоградській областях. Путінські прибічники збирали розвіддані про дислокацію і переміщення підрозділів Збройних силу у прифронтових районах на сході України.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що на Донеччині двоє місцевих жителів розвідували позиції українських захисників поблизу Краматорська і Дружківки. Усю збрану інформацію зрадники передавали окупантам через анонімні Телеграм-канали. Зокрема, зловмисники вказували точні геолокації на електронних картах з текстовим описом об’єкту.

Крім того, агента агресорки Росії затримали у Кропивницькому. Прихильник окупантів наносив на Google maps координати маршрутів переміщення українських військ. Крм того, збрані дані він передавав своїм родичам у Російській Федерації, які контактували зі спецслужбами країни-агресорки.

Слідчі СБУ повідомили всім трьом затриманим про підозру. Їм обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Як повідомлялося, в Україні набирає нових обертів гучна історія з директоркою школи одного з закладів Київської області, яка, за версією слідства СБУ, співпрацювала з окупантами, котрі, своєю чергою, обіцяли призначити її "міністром освіти в разі захоплення столиці". За даними правоохоронців, жінка здавала окупантам місця розташування ЗСУ.

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