СБУ викрила ще 26 топорганізаторів псевдореферендумів в Донецькій та Луганскій областях: що про них відомо

В Україні правоохоронці зібрали доказову базу на 26 організаторів псевдореферендумів в Донецькій та Луганскій областях.

СБУ повідомила про підозру 26 топорганізаторам незаконних псевдореферендумів на тимчасово захоплених росіянами територіях Луганської та Донецької областей.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, у колобараційній діяльності, зокрема, підозрюються ще троє “високопосадовців” окупаційної адміністрації Луганщини. Це Олексій Карякін, який очолював так звану “громадську палату ЛНР”, Денис Мірошниченко - “глава” так званої “ради ЛНР”, а також Дмитро Хорошилов - “перший заступник мірошниченко.

Підозрюються вони у колабораційній діяльності та посягання на територіальну цілісність і недоторканність України.

“Вказані особи забезпечили проведення заходів, які імітували підготовку та проведення “волевиявлення” населення. Задокументовано, що голова “общественной палаты лнр” направив звернення до псевдоочільника “лнр” Леоніда Пасічника з ініціативою проведення на тимчасово окупованій території Луганської області “референдуму” щодо приєднання до рф на правах адміністративно-територіальної одиниці”, - розповіли в пресслужбі СБУ.

Зі своєї сторони Мірошник провів засідання цього незаконного органу, під час якого було прийнято “закон про референдум” та “постанову” про його призначення.

“Перший заступник голови “народного совета лнр” Хорошилов, разом з іншими “депутатами”, взяв участь у засіданні та проголосував за проведення “референдуму”. Ці особи неодноразово публічно закликали до проведення антиукраїнського “референдуму” та заявляли про необхідність приєднання частини території України до рф. Разом із іншими поплічниками рашистів вони відповідатимуть за скоєне перед законо”, - наголосили в СБУ.

Що відомо про псевдореферендуми на українських територіях

В кінці вересня фюрер Путін на "церемонії" підписав документи про приєдняння Луганської, Донецької, Запорізької та Херсонської областей до складу РФ. Водночас оголосили про "приєднання" вони тільки тих регіонів, які зараз зайняті окупантами.

Раніше на цих територіях провели псевдореферендуми, на яких "намалювали" показники.

Після підписання документів ряд цивілізованих країн викликав до себе російських депломатів, щоб виразити занепокоєння ситуацією та наголосити на незаконності подібних дій Путіна.

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