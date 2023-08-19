СБУ викрила ще 7 корупційних схем для ухилянтів: серед затриманих посадовці військкоматів

До організації оборудок причетні більше, ніж 10 осіб.
Служба безпеки України викрила ще 7 схем ухилення від мобілізації в різних регіонах України, серед затриманих - троє посадовців військкоматів.
Про це СБУ повідомляє у Мережі.
Зазначається, що до організації оборудок причетні більше ніж 10 осіб, серед яких – посадовці військкоматів та військово-лікарських комісій.
За гроші вони "допомагали" потенційним призовникам уникнути військової служби на підставі підроблених документів про "незадовільний" стан здоров’я, або ж нібито перевезення іноземної гумдопомоги", - розповіли в СБУ.
Загалом вартість таких "послуг" становила до 9 тисяч доларів. Сума залежала від різновиду "схеми" і терміновості "замовлення".
Нагадаємо, що в Одеській області командира взводу однієї з військових частин підозрюють у хабарництві та застосуванні насильства до підлеглих.
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