СБУ викрила шахрайську схему "Ваш родич у полоні": зловмисники вимагали від 10 до 200 тис. грн

СБУ викрила шахрайську схему "Ваш родич у полоні": зловмисники вимагали від 10 до 200 тис. грн

Правоохоронці викрили осіб, які телефонували рідним і близьким воїнів ЗСУ та пропонували послуги у нібито визволенні їх з полону.

Служба безпеки України заблокувала у Запорізькій області шахрайську схему "Ваш родич у полоні".

Про це повідомляє СБУ.

Так, зловмисники телефонували рідним і близьким воїнів ЗСУ та пропонували свою "допомогу" у нібито визволенні їх з полону.

Серед псевдопослуг, які пропонували шахраї:

▪ телефонна розмова з полоненим – від 10 до 50 тис. грн;

▪️ визволення з полону – від 50 до 200 тис. грн;

▪️ перевезення тіла загиблого – до 10 тис. грн.

Організатором схеми виявився чоловік, який наразі перебуває у тимчасово окупованому Маріуполі. Він нещодавно вийшов з тюрми. Крім того, у Запоріжжі в нього була спільниця. Її затримали спецпризначенці СБУ.

СБУ закликала родичів військовополонених звертатись до Об’єднаного центру з пошуку та звільнення полонених: +38 067 650-83-32; +38 098 087-36-01.

Нагадаємо, у Кам'янці-Подільському поліція випадково викрила двох прихильниць "руского міра". Жінки прийшли до поліції скаржитись, що їх побили сусіди, натомість самі отримали по кримінальній справі.

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