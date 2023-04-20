СБУ викрила в Києві “посадовицю МВС ДНР”: жінка намагалася втекти з країни

СБУ викрила у Києві “шанувальницю руського міра”, яка планувала втекти за кордон. Вона обіймала “посаду МВС ДНР”.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, українські спецпризначенці встановили місцезнаходження колишньої співробітниці “міграційної служби МВС ДНР”. На початку повномасштабної війни вона переїхала до Києва під виглядом переселенки зі сходу України.

“У столиці вона оселилася в орендованій квартирі та почала оформлювати документи для виїзду за кордон. Втім, співробітники СБУ встановили її місцезнаходження, їй оголошено про підозру за ч. 2 ст. 260 (“Участь у діяльності не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань”) КК України. Зловмисницею виявилась мешканка Донеччини, яка у вересні 2014 року добровільно вступила до лав створеної агресором “міграційної служби мвс днр”, - розповіли в СБУ.

Там також додали, що жінку призначили “старшим інспектором відділу адресно-довідкової роботи”. На “посаді” вона виконувала вказівки місцевих гауляйтерів щодо придушення руху опору в регіоні.

“Для цього ворожа поплічниця збирала інформацію від “районних паспортних відділів” окупованого Донецька про установчі дані місцевих жителів. Потім отримані відомості узагальнювала в єдину адресну базу, яку бойовики використовували для незаконних затримань мешканців міста. Також зловмисниця вела облік так званих ”сторожових карток”, де зберігалася інформація про українських патріотів, яких розшукують каральні органи “днр”, - зазначили в СБУ.

Вже під час обшуків у неї знайшли “трудову книжку”, яка свідчить про її перебування у складі окупаційних органів. Зловмисниці загрожує до 8 років тюрми.

Нагадаємо, що російські війська влаштували 60 обстрілів по Херсонщині протягом 19 квітня, а сам Херсон був обстріляний п’ять разів.

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