СБУ викрила в Одесі мережу ФСБ: серед агентів помічник депутата з Криму та прокремлівський блогер

В Одесі правоохоронці затримали організатора групи — помічника депутата з кримського парламенту Костянтина Мальчікова. Учасники групи коригували ракетні удари по критичній інфраструктурі регіону, а також збирали дані про місця базування і переміщення підрозділів Сил оборони, місця виготовлення спорядження для ЗСУ та результати атак.

Про це сьогодні, 27 лютого, повідомили в СБУ.

"Організатор групи створив анонімний Телеграм-чат, де поширював інформацію про переміщення української техніки. Також інші зібрані відомості підозрюваний передавав своєму кураторові через анонімні месенджери та чернетки в електронних скриньках російських поштових сервісів. Під час обшуків у нього виявили мобільний телефон і комп’ютерну техніку із доказами листування з росіянами. йому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - йдеться у повідомленні.

Також учасником групи став блогер Олександр Сініцин, який був позаштатним кореспондентом Russia today та медіагрупи "Росбізнесконсалтинг". У своїх ефірах він підтримував захоплення Криму та розповсюджував неправдиву інформацію про ситуацію в Україні. Після виїзду 2014 року до Рязані він створив Телеграм-канал "Типова Одеса", де також публікував антиукраїнський контент. Блогеру планують повідомити про підозру за ст. 436-2 Кримінального кодексу України.

Наразі триває досудове розслідування.

Як повідомлялося, у Слов'янську Донецької області вчитель здавав росіянам позиції ЗСУ та наводив ворожі ракети на школи. За це його відправили до в'язниці на 8 років.

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