СБУ викрила в Україні схему незаконного виїзду чоловіків за кордон: як діяли злочинці

Служба безпеки України знешкодила три міжнародні злочинні групи, які переправляли чоловіків призовного віку за кордон.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як зазначається, до складу формувань входило 11 осіб, зокрема - четверо іноземців. Наразі 10 зловмисників затримано, ще один – громадянин європейської країни – переховується за межами України.

“Під час спецоперації один із фігурантів напав на офіцера СБУ із ножем, намагаючись вирватися від правоохоронців. Однак контррозвідники української спецслужби обеззброїли і затримали його. Як встановила Служба безпеки, кожна з груп пропонувала окремі “варіанти втечі”. Один із них – виготовлення фіктивних документів для виїзду за кордон. Зокрема, ділки пропонували фейкові листи на зарубіжні відрядження водіїв”, - розповіли в СБУ.

Там також додали, що для реалізації цього “сценарію” учасники схеми видавали “клієнтам” автомобілі, які нібито призначались для транспортування гуманітарних вантажів.

Послуга "клієнтам" коштувала понад 3 тисячі доларів

“За другим “сценарієм” – ділки підвозили ухилянтів до прикордонної смуги, а далі виводили їх до сусідньої країни через заздалегідь підготовлені лісові стежки. Вартість таких “послуг” становила від 3,5 тисяч доларів. Сума могла зростати і залежала від терміновості “втечі” і часу на її “підготовку”. На підставі зібраних доказів усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України (“Незаконне переправлення осіб через державний кордон України”). Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації незаконних дій фігуранта-іноземця, який чинив опір правоохоронцям. Також за поданням СБУ вилучено та передано на потреби Сил оборони 7 транспортних засобів, які фігуранти використовували у злочинній діяльності”, - зазначили в СБУ.

Нагадаємо, що СБУ затримала в Києві колаборантів, які працювали з російськими окупантами.

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