СБУ виявила чергового російського агента, який ховався у Дніпрі та на Закарпатті (фото)

В Україні правоохоронці затримали агента РФ, який допомагав окупантам захоплювати Сєвєродонецьк. Вже після цього він втік до Закарпаття.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, правоохоронці під час спецоперації затримали агента ФСБ, який “зливав” окупантам локації українських захисників під час боїв за Сєвєродонецьк у 2022 році.

“Зловмисник передавав російським окупантам інформацію про укріпрайони, вогневі позиції та блокпости оборонців міста. Також він намагався виявити і передати рашистам точні координати бойових позицій артилерії ЗСУ, у тому числі реактивних систем залпового вогню “Град”. Отримані відомості ворожий агент надсилав до фсб через один з месенджерів у вигляді позначок на електронних картах. Розвідінформація потрібна була ворогу для здійснення прицільних повітряних ударів по українських об’єктах, а також для підготовки бойових операцій щодо захоплення Сєвєродонецька”, - розповіли в СБУ.

За даними Служби безпеки, під час активних бойових дій на території міста агент вирішив бути подалі від лінії фронту і переїхав до Дніпра.

“Там він сподівався “відсидітись” і згодом повернутися на Луганщину, де йому обіцяли “працевлаштування” до “мдб лнр”, яке знаходиться під контролем російських спецслужб. Щоб отримати “гарантії безпеки” на тимчасово окупованій частині України, зловмисник безуспішно намагався вийти на свого російського “куратора”. Після невдалих спроб нового контакту з фсб їхній агент виїхав до Закарпаття. Там він сподівався “залягти на дно” і таким чином уникнути правосуддя за свої злочини проти України”, - додали у СБУ.

Проте правоохоронці затримали чоловіка. Затриманим виявився мешканець Луганська, колишній студент одного із вищих навчальних закладів МВС України. До початку повномасштабного вторгнення росії він переїхав до Сєвєродонецька, де був дистанційно завербований ФСБ.

Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч.1 ст. 111 (державна зрада).

Нагадаємо, що ЗСУ відбили низку атак ворога, на чотирьох напрямках.

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