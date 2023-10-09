СБУ встановила керівника "МВС РФ" на Херсонщині – викрадав і катував українців (фото)

Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборанта з окупаційного "управління МВС РФ у Херсонській області", яке діє на тимчасово захопленій частині регіону.

Про це повідомила пресслужба.

За даними слідства, йдеться про колишнього мешканця Донеччини Сергія Берьозіна, який 2014 року вступив до лав терористичної організації "ДНР". Він причетний до масових викрадень і катувань місцевих жителів на Херсонщині.

Наразі Берьозін переховується від правосуддя на лівобережжі області, але співробітники СБУ встановили його особу і задокументували злочини.

Тоді ватажки бойовиків призначили його до лав так званого "Ясинуватського міськвідділу МВС" в окупованому місті.

А після початку повномасштабної війни і захоплення Херсонщини фігурант отримав "підвищення" та очолив створене агресором "Чаплинське районне відділення Каховського райвідділу поліції РФ".

"На цій "посаді" зловмисник виконує вказівки Москви щодо придушення руху опору та поширення кремлівського режиму в регіоні.Для цього він особисто віддає накази на викрадення місцевих жителів для їх подальшого ув’язнення в російських катівнях. У застінках людей піддають жорстоким тортурам і таким чином намагаються зламати в них спротив та схилити до співпраці з російськими загарбниками", - йдеться у повідомленні.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

"Оскільки він перебуває на тимчасово окупованій частині на півдні України тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності", - додали в СБУ.

Нагадаємо, СБУ викрила агента РФ, який видавав себе за рятувальника, щоб коригувати удари по Одесі.

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