Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
СБУ встановила колаборанток, які ініціювали "приєднання" Луганської області до РФ (фото)

СБУ встановила колаборанток, які ініціювали "приєднання" Луганської області до РФ (фото)

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
Дата публікації
Перегляди
1102
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
СБУ встановила колаборанток, які ініціювали "приєднання" Луганської області до РФ (фото)

Фото: lug-info.com

За даними слідства, троє жінок ще від 2014 року почали співпрацювати з місцевою окупаційною "адміністрацією" Луганщини.

Служба безпеки України ​​ідентифікувала трьох колаборанток, які ініціювали "приєднання" Луганщини до Російської Федерації, – серед них представниця "ЛНР" на переговорах у Мінську.  

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними СБУ, встановлено ще двох "депутатів народної ради ЛНР", які готували "нормативну базу" для проведення фейкового плебісциту на Луганщині.

У СБУ зазначають, що саме вони у вересні 2022 року сприяли "голосуванню" за псевдозакон про "приєднання" області до складу Росії.

"Потім колаборанти направили "термінове звернення" до ватажка терористів Пасічника з вимогою негайного підписання незаконного документа. Встановлено, що одна із зловмисниць раніше представляла так звану "ЛНР" до складу Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України і займалась напрацюванням "Мінських угод". Крім цього, викрито представницю "территориальной избирательной комиссии Луганска", яка займалась фальсифікацією "результатів" псевдореферендуму", - йдеться у повідомленні.

© Facebook/Служба безпеки України
Фото: Facebook/Служба безпеки України

За даними слідства, всі троє колаборанток ще від 2014 року почали співпрацювати з місцевою окупаційною адміністрацією. Перебуваючи на "посадах", вони сприяли поширенню кремлівського режиму в регіоні та підтримували діяльність незаконних збройних формувань, які брали участь у бойових діях проти українських військ.

Після початку повномасштабного вторгнення зловмисниці розгорнули широку агітаційну кампанію на підтримку фейкового плебісциту.

Під час масових заходів особисто закликали людей прийти на "виборчі дільниці" і віддати "голос" на користь країни-агресорки. За це обіцяли оформити "паспорти "ЛНР" і забезпечити російськими пенсіями.

Щоб уникнути правосуддя, ворожі поплічниці переховуються на тимчасово окупованій території України. Проте правоохоронці встановили місця їхнього перебування і проводять комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, у депутата Держдуми РФ, якого підозрюють у посяганні на територіальну цілісність України, виявили 11 квартир у Києві.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
1102
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація