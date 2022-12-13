СБУ встановила колаборанток, які ініціювали "приєднання" Луганської області до РФ (фото)

За даними слідства, троє жінок ще від 2014 року почали співпрацювати з місцевою окупаційною "адміністрацією" Луганщини.

Служба безпеки України ​​ідентифікувала трьох колаборанток, які ініціювали "приєднання" Луганщини до Російської Федерації, – серед них представниця "ЛНР" на переговорах у Мінську.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними СБУ, встановлено ще двох "депутатів народної ради ЛНР", які готували "нормативну базу" для проведення фейкового плебісциту на Луганщині.

У СБУ зазначають, що саме вони у вересні 2022 року сприяли "голосуванню" за псевдозакон про "приєднання" області до складу Росії.

"Потім колаборанти направили "термінове звернення" до ватажка терористів Пасічника з вимогою негайного підписання незаконного документа. Встановлено, що одна із зловмисниць раніше представляла так звану "ЛНР" до складу Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації на сході України і займалась напрацюванням "Мінських угод". Крім цього, викрито представницю "территориальной избирательной комиссии Луганска", яка займалась фальсифікацією "результатів" псевдореферендуму", - йдеться у повідомленні.

Фото: Facebook/Служба безпеки України

За даними слідства, всі троє колаборанток ще від 2014 року почали співпрацювати з місцевою окупаційною адміністрацією. Перебуваючи на "посадах", вони сприяли поширенню кремлівського режиму в регіоні та підтримували діяльність незаконних збройних формувань, які брали участь у бойових діях проти українських військ.

Після початку повномасштабного вторгнення зловмисниці розгорнули широку агітаційну кампанію на підтримку фейкового плебісциту.

Під час масових заходів особисто закликали людей прийти на "виборчі дільниці" і віддати "голос" на користь країни-агресорки. За це обіцяли оформити "паспорти "ЛНР" і забезпечити російськими пенсіями.

Щоб уникнути правосуддя, ворожі поплічниці переховуються на тимчасово окупованій території України. Проте правоохоронці встановили місця їхнього перебування і проводять комплексні заходи для притягнення винних до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, у депутата Держдуми РФ, якого підозрюють у посяганні на територіальну цілісність України, виявили 11 квартир у Києві.

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