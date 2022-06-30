СБУ встановила обставини запуску ракет по ТЦ у Кременчуці: що відомо (фото)

СБУ встановила обставини запуску ракет по ТЦ у Кременчуці: що відомо (фото)

Слідчі СБУ збирають численні докази, які підтверджують, що російські окупанти свідомо вчинили воєнний злочин, обстрілявши ТЦ "Амстор" із тисячею людей всередині.

Ракети "Х-22", які зруйнували ТЦ у Кременчуці, окупанти запустили із бомбардувальників "Ту-22М3", які злетіли з аеродрому "Шайковка" у Калузькій області РФ. Самі ж ракети, які забрали життя щонайменше 18 людей, випустили у повітряному просторі Курської області.

Про це заявив голова СБУ Іван Баканов 30 червня.

На відео з моментом удару чітко видно – окупанти влучили саме у ТЦ, де перебувало багато відвідувачів. Можна порівняти і супутникові знімки міста до та після обстрілу. Баканов наголосив, що всі вигадки роспропаганди спростовуються фактами.

Щодо обстрілу заводу, то жодних складів із військовою технікою там не було: він виробляв асфальтозмішувальні установки.

"Якщо виходити з логіки окупантів, то небезпеку для них становлять полиці супермаркетів і навіть асфальтозмішувальні установки. Армія росії – це збіговисько терористів, які обов’язково отримають покарання за свої злочини. Всі докази наразі ретельно документуються", – додав Іван Баканов.

Нагадаємо, 27 червня російські окупанти вдарили ракетами по ТРЦ "Амстор" у Кременчуці Полтавської області. У приміщенні перебувала понад тисяча цивільних.

Стало відомо, що серед поранених внаслідок ракетного обстрілу РФ по ТЦ "Амстор" є дитина.

Як повідомлялося, Зеленський навів важливий відеодоказ ракетного удару по ТРЦ у Кременчуці.

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