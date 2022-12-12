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СБУ встановила особи 6-х російських генералів, які віддавали накази на захоплення міст на Харківщині

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Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
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СБУ встановила особи 6-х російських генералів, які віддавали накази на захоплення міст на Харківщині

Генерали віддавали накази російським військам на штурм населених пунктів Харківської області.

Служба безпеки України встановила особи шістьох російських генералів, які брали участь у плануванні, підготовці та веденні наступу на східному фронті Україні та віддавали накази російським військам на "прорив" державного кордону України і штурму населених пунктів Харківської області.     

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Росіяни також сприяли створенню окупаційних адміністрацій РФ під час тимчасового захоплення частини регіону.

Так, про підозру повідомлено генерал-майору Трубієнку Т.М, генерал-лейтенанту Іванаєву А.С.; генерал-майору П’ятаєву А.Ю; генерал-майору Терещенку М.А.; генерал-майору Авдєєву О.В.; генерал-майору Слєпцову В.В.

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Служба безпеки проводить подальші комплексні заходи щодо притягнення окупантів до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, СБУ знешкодила розгалужену російську агентурну мережу, яка наводила ракети на школи та пологові будинки на Донеччині.

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Дата публікації
Перегляди
470
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