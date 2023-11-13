СБУ встановила особу окупанта-садиста, який катував цивільних на Миколаївщині: що про нього відомо

У застінках до людей застосовували численні тортури, щоб схилити їх до співпраці з окупантами.

Служба безпеки встановила особу ще одного російського окупанта, який катував мирних жителів під час окупації частини Миколаївщини. Зловмисником є Юсупов Джабраїл Насірович – російський сержант із 205-ї окремої мотострілецької козацької бригади південного військового округу збройних сил рф. На початку повномасштабного вторгнення Росії він штурмував населені пункти Миколаївщини, а потім проводив там так звані зачистки.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Під час каральних рейдів Юсупов разом із трьома російськими військовими з позивними "Алмаз", "Асхаб" та "Каха" викрадали мирних мешканців з приватних осель або прямо посеред вулиці. Потім рашисти відвозили потерпілих до російської катівні, облаштованої на території місцевого агропідприємства. У застінках до людей застосовували численні тортури, щоб схилити їх до співпраці з окупантами", - йдеться у повідомленні.

Після деокупації регіону на околиці села було виявлено тіла трьох місцевих жителів з численними переломами кісток та слідами вогнепальних поранень.

Встановлено, що після звільнення Миколаївщини фігурант у складі свого підрозділу втік на тимчасово захоплену територію на півдні України.

Потім командування окупаційних угруповань РФ нагородило російського ката медаллю маршала Жукова "за бойові заслуги".

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Юсупову про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

"Наразі тривають комплексні заходи для встановлення його місцезнаходження та притягнення до відповідальності за злочини проти Українии. Зловмисника буде знайдено та покарано незалежно від часу та місця, де він ховається", - резюмували в СБУ.

Нагадаємо, що правоохоронці встановили п’ять військовослужбовців Російської Федерації та трьох "вагнерівців", яких підозрюють у вбивстві старости села Мотижин та смертельних катуваннях мирних мешканців Київської області.

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