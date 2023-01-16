СБУ встановила прізвища російських льотчиків, причетних до ракетного удару по Дніпру: перелік

За фактом цього воєнного злочину слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Служба безпеки встановила особи російських окупантів, які причетні до ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі 14 січня цього року.

Про це повідомили у понеділок, 16 січня, у пресслужбі СБУ.

Як свідчать попередні дані слідства, до вчинення цього злочину причетні декілька десятків військовослужбовців країни-агресора, серед яких:

командир 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку (в/ч 33310) полковник Тимошин Олег Євгенович , 21.06.1971 року народження;

, 21.06.1971 року народження; командир авіаційного загону 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку майор Іваненко Олексій Сергійович , 08.02.1987 року народження;

, 08.02.1987 року народження; начальник штабу авіаційної ескадрильї авіаційної групи Дмитро Голенков , 01.09.1978 року народження;

, 01.09.1978 року народження; штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Григор’єв Денис Анатолійович , 07.06.1982 року народження;

, 07.06.1982 року народження; штурман 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Назиров Дінар , 03.07.1985 року народження;

, 03.07.1985 року народження; інженер по авіаційному озброєнню 52-го важкого бомбардувального авіаційного полку Поцелуєв Євген, 16.06.1980 року народження.

"Кожен воєнний злочин росіян має конкретного виконавця. Служба безпеки встановить і оприлюднить дані всіх поіменно – щоб жоден убивця не уникнув покарання. Нехай кожен із тих, хто натискає "пуск", хто причетний до таких злочинів, потім щохвилини чекає на відплату. І вона обов’язково буде. Спецслужба уже зібрала величезний масив доказів для міжнародних судів, і з кожним днем війни розширює та доповнює його", – зазначив з цього приводу очільник СБУ Василь Малюк.

За фактом цього воєнного злочину слідчі СБУ розпочали кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни) для збору та узагальнення доказів терористичної атаки РФ.

У результаті огляду місця трагедії попередньо підтверджено тип російської крилатої ракети Х-22, якою ворог вдарив по житловому будинку.

Після проведення відповідних експертиз винуватцям буде повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину проти України.

Як відомо, під час ракетного удару по житловому багатоповерховому будинку у Дніпрі загинуло 40 мирних мешканців, серед них – 3 дитини. Травмовано 75 людей, з яких 14 дітей.

У багатоповерхівці повністю зруйновано 72 квартири, пошкоджено – 236, а також знищено 25 автомобілів.

Нагадаємо, після того, як ворожий бомбардувальник у суботу, 14 січня, ракетним ударом зруйнував багатоповерхівку у місті Дніпрі, з’явилося повідомлення про оголошену нагороду за інформацію про пілота, який керував літаком та здійснив запуск ракети.

Читайте також: