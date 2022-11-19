​​СБУ встановила ще 11 організаторів "референдуму" у Запорізькій області: фото

СБУ продовжує викривати зрадників і колаборантів, які перебувають у захоплених районах півдня і сходу України.

Служба безпеки України у ході слідчо-оперативних дій встановила особи ще 11 зрадників, які брали участь в організації незаконного референдуму у тимчасово окупованих районах Запорізької області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що колаборанти входили до складу створених агресором "территориальных избирательных комиссий" в Енергодарі, Мелітополі та Кам’янці-Дніпровській.

Фото: Служба безпеки України

Серед одинадцяти викритих зрадників четверо перебували на "посадах" так званих голів "теризбиркомов".

"Саме вони організовували у містах агітаційну кампанію на підтримку фейкового плебісциту і закликали людей брати в ньому активну участь. Зафіксовано факти сприяння російським пропагандистам у підготовці постановочних сюжетів для кремлівським інформресурсів", - йдеться у повідомленні.

Також зловмисники збирали персональні дані місцевих жителів для складання "виборчих списків" та їх направлення до окупаційної" адміністрації".

У подальшому росіяни використовували дані громадян для фальсифікації результатів незаконного голосування.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили їм про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

Співпраця зрадників з РФ

У Кремлі 30 вересня російський диктатор Володимир Путін оголосив про спробу анексії Донецької, Луганської, Херсонської і Запорізької областей за підсумками фейкових референдумів, проведених окупантами в цих регіонах.

Нещодавно СБУ затримала ворожого агента у Чернівцях, який розповсюджував дезінформацію та планував знятися у пропагандистських сюжетах росТБ.

Під час стабілізаційних заходів у нещодавно звільненому селищі Невське на Луганщині СБУ виявила двох колаборантів, які допомагали окупантам організовувати псевдореферендум.

На Херсонщині затримали чотирьох колаборантів, які змушували людей "голосувати" під дулами автоматів.

Херсонців закликають звертатися до поліції, щоб пришвидшити виявлення та знешкодження колаборантів та російських диверсантів.

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