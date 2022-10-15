​​СБУ встановила ще 30 колаборантів на Луганщині, які співпрацювали з Росією

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Служба безпеки України ідентифікувала 30 нових колаборантів, які вступили до окупаційних органів так званих "МВД" і "Генпрокуратури" РФ у Луганській області.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Колаборанти виконують завдання Москви, проводять масові репресії і незаконні затримання громадян.

"До потерпілих застосовують психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи. Зафіксовано численні факти викрадення людей та пограбування їхнього майна", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ задокументували злочинну діяльність представника так званого "Следственного управления по Старобельскому району Генпрокуратуры ЛНР". Зловмисник причетний до організації незаконних переслідувань колишніх українських військових та правоохоронців, які проживають на сході України.

"Встановлено, що "посадовець" разом з підлеглими вламувався до помешкань місцевих жителів під приводом сфабрикованих "уголовних дєл". Зловмисники супроводжували свої дії насильством та погрозами вбивства, навіть до людей з інвалідністю", - повідомляє СБУ.

Крім того, ідентифіковано ворожих поплічників, які вступили до лав так званих "Райотделов МВД ЛНР" у Старобільському та Сватівському районах. Зловмисники сприяють окупаційному режиму у придушенні спротиву серед українських патріотів.

СБУ встановила адреси перебування, маршрути переміщення та перелік "зв’язків" колаборантів. Тривають заходи для їх притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, під час стабілізаційних заходів у звільнених районах півдня України Служба безпеки виявила повний склад із ракетно-артилерійським озброєнням окупантів.

Прихильники Росії

СБУ та правоохоронці продовжують викривати зрадників, які співпрацюють з Росією, зокрема, відслідковують і розповідають про позиції Збройних сил України.

Так, у Покровському районі Донецької області правоохронці затримали прихильницю путінської армії. Зрадниця інформувала ворога про розташування підрозділів та пересування техніки ЗСУ на Донбасі.

Співробітники СБУ також викрили депутата міськради Олешек у Херсонській області від забороненої партії "ОПЗЖ", який співпрацював з окупантами.

Служба безпеки України викрила чоловіка, який надав російським військам координати для ракетних ударів по Києву. Підозрюваним виявився 56-річний мешканець столиці, який від 2017 року мешкає в анексованому Криму.

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