СБУ встановила ще 30 зрадників, які проводять репресії проти українців на ТОТ

Колаборанти пішли на співпрацю з окупантами та проводять репресії проти мирних українців.

Служба безпеки встановила особи ще 30 колаборантів, які входять до складу окупаційних органів РФ у тимчасово захоплених районах півдня та сходу України та проводять репресії.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Так, серед них – 24 прихильники рашизму, які вступили до створеного російськими загарбниками "Новокаховського міського відділу поліції МВС Херсонської області".

"У лавах каральної установи вони беруть активну участь у придушенні проукраїнських акцій протесту на території міста. Зафіксовано випадки викрадення учасників руху опору та розграбування їхнього приватного майна", - йдеться у повідомленні.

Також фігуранти здійснювали подворові обходи, під час яких погрожували людям ув’язненням у разі "неявки" на фейковий референдум щодо "приєднання" регіону до РФ.

Ще трьох колаборантів ідентифіковано на Луганщині. Від літа 2022 року вони очолюють "адміністрацію" у тимчасово захопленому Біловодську Старобільського району. Лише за пів року поплічники Кремля провели понад 30 масових заходів на підтримку путінського режиму.

"Для імітації суспільної "активності" вони примушували до участі у проросійських мітингах представників комунальних установ, закладів освіти та учнів навчальних закладів", - розповіли правоохоронці.

Крім того, повідомлено про підозру очільницям трьох новостворених місцевих відділень "центру надання муніципальних послуг".

На цих "посадах" колаборантки виконують "рознарядки" з Москви щодо примусової паспортизації місцевих жителів. Для цього взаємодіють з представниками росреєстру та МВС РФ

На підставі зібраних доказів усім зловмисникам повідомлено про підозру за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Оскільки фігуранти перебувають на тимчасово окупованій території нашої держави, тривають комплексні заходи для їх притягнення до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, СБУ затримала контрактницю ЗСУ, яка виконувала бойові завдання на передовій, та виявилася зрадницею.

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