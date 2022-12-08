СБУ встановила ватажка армії РФ, який віддав наказ розстрілювати цивільних на в'їзді до Харкова

Під час розстрілу від рук окупантів загинула одна мирна людина, щонайменше двоє - отримали важкі поранення.

СБУ встановила ватажка російської армії, який 24 лютого віддав наказ стріляти по цивільних авто на в’їзді до Харкова. Ним виявився заступник командира з військово-політичної роботи 25-ї окремої мотострілецької бригади Західного військового округу ЗС РФ підполковник Євгєній Зеленов.

Про це інформує Служба безпеки України.

За даними слідства, 24 лютого він командував однією з російських батальйонно-тактичних груп, яка вела активні бойові дії з підрозділами Сил оборони на східному напрямку. Коли його окупаційне військо наблизилось до Харківської кільцевої дороги з боку селища Липці, воно заблокувало в'їзд до обласного центру. Місцеві жителі, які їхали з прикордонних населених пунктів регіону, вимагали розблокувати рух і чинили супротив окупантам. У відповідь Зеленов наказав окупантам відкрити вогонь на ураження по автомобілях, в яких були цивільні громадяни. У результаті злочину одна людина загинула, щонайменше двоє отримали важкі поранення.

"На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, поєднані з умисним вбивством) Кримінального кодексу України. Тривають комплексні заходи для встановлення його місць перебування і притягнення до відповідальності за злочини проти України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, російські військові обстрілюють Куп'янськ та розташовані поруч з лінією зіткнення населені пункти Харківщини. Так, вранці 8 грудня війська РФ вдарили ракетами С-500 по Куп'янську. Одна з них влучила в землю під фундаментом адмінприміщення.

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