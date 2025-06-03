СБУ втретє вдарила по Кримському мосту — які наслідки операції

Наслідки атаки на Кримський міст. / © Служба безпеки України

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О 4:44 ранку спецпризначенці СБУ активували вибухівку під опорами незаконно зведеного Кримського мосту. Це вже третій удар українських сил по ключовій логістичній артерії окупантів.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Служба безпеки України провела унікальну спецоперацію, яка тривала кілька місяців. Агенти замінували опори мосту з підводного боку, на глибині. Потужність заряду сягала 1100 кг у тротиловому еквіваленті. У результаті вибуху конструкції сильно пошкоджені на рівні морського дна — міст перебуває в аварійному стані.

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Операцію особисто координував голова СБУ Василь Малюк.

“Бог любить Трійцю, а СБУ завжди доводить задумане до кінця і ніколи не повторюється. Раніше ми двічі вразили Кримський міст у 2022 та 2023 роках. Тож сьогодні продовжили цю традицію вже під водою”, — заявив Малюк.

Він підкреслив, що Кримський міст є абсолютно законною військовою ціллю, оскільки Росія активно використовувала його для постачання озброєння та техніки на тимчасово окуповані території.

Нагадаємо, що це це вже третя успішна атака СБУ на Кримський міст.

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Перший удар по незаконному мосту, який з’єднує окупований Крим із Краснодарським краєм РФ, було завдано 8 жовтня 2022 року. Внаслідок вибуху вантажівки обвалилися дві напівсекції автомобільної частини мосту та було пошкоджено залізничну колію.

Другий вибух стався 17 липня 2023 року. Тоді були пошкоджені два прольоти мосту.

Сьогоднішня операція стала третім точковим ударом по ключовій логістичній артерії РФ — і вперше була реалізована з підводного рівня.

Також нагадаємо, в неділю, 1 червня, Служба безпеки України також провела безпрецедентну спецоперацію в тилу Росії. Українські дрони вразили цілі на чотирьох російських аеродромах — “Бєлая”, “Дягілєво”, “Олєнья” та “Іваново”. Внаслідок атаки було знищено 34% носіїв крилатих ракет.

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