СБУ виявила китайські деталі в дронах, які вночі атакували Київ (фото)

Китайські комплектуючі в російських дронах / © СБУ

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В безпілотниках, якими Росія атакувала Київ у ніч проти 4 липня, виявили китайські комплектуючі.

Про це повідомила пресслужбу СБУ.

Йдеться про БпЛА «Герань» — російську версію іранського дрона Shahed. Знайдені компоненти були марковані, як продукція китайського заводу Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd.

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«Ці комплектуючі, зокрема кріплення для катапульти запуску, були вилучені з безпілотників, якими російські окупанти атакували українську столицю в ніч з 3 на 4 липня. Наразі СБУ збирає усі докази терористичної атаки рф по Києву і документує злочини рашистів», — йдеться в повідомленні.

Служба безпеки України розцінює удар Росії по Києву як воєнний злочин і відкрила кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України.

Китайські комплектуючі в російських дронах / © СБУ

Масована атака на Київ 4 липня

У ніч проти 4 липня російські війська завдали комбінованого удару по Києву, застосувавши ударні безпілотники та балістичні ракети. Внаслідок атаки пошкоджені житлові будинки в кількох районах столиці, зафіксовані масштабні пожежі.

На жаль, під завалами одного з будинків рятувальники знайшли тіло загиблої людини.

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Через сильне задимлення та продукти горіння зранку різко погіршилась якість повітря. Найвищий рівень забруднення зафіксовано в Печерському районі — такі дані наводить екологічна платформа SaveEcoBot.