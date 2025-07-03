СБУ викрила "крота" ФСБ у Повітряних силах ЗСУ: майор передавав координати для ударів

СБУ викрила "крота" ФСБ у Повітряних силах ЗСУ. / © СБУ

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Служба безпеки України затримала офіцера Повітряних сил ЗСУ, який виявився агентом російської спецслужби. За даними слідства, майора завербували через його колишню дружину, яка співпрацює з окупантами у тимчасово захопленому Мелітополі.

Деталі розповідає преслужба СБУ.

Контррозвідка СБУ провела операцію на Львівщині у взаємодії з Головнокомандувачем ЗСУ та зірвала спробу росіян отримати точні координати об’єктів української авіаційної інфраструктури.

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За оперативною інформацією, зрадник передавав дані про оперативні аеродроми, логістичні хаби та пункти технічного обслуговування бойової авіації. Їх планували використати для підготовки ракетно-дронових атак по ЗСУ.

Координував діяльність “крота” кадровий офіцер спецпідрозділу “Альфа” ФСБ Олександр Бєлодєдов. СБУ вчасно задокументувала контакти майора з російською спецслужбою та провела його затримання.

Після цього українська спецслужба вжила заходів для захисту об’єктів Збройних сил, які були під загрозою.

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу — державна зрада, вчинена групою осіб в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна. Наразі він перебуває під вартою.

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Також про підозру заочно повідомлено його колишній дружині, яка діє на боці РФ у захопленій частині півдня України.

Справу веде Офіс Генерального прокурора.

Раніше повідомлялось, що у Харкові СБУ затримала агента ФСБ, який виготовив три вибухові пристрої для атак на держустанови. Вибухівку він збирав у квартирі сусідів і маскував під побутові речі.