СБУ взяла в полон окупанта, який п'ять разів намагався втекти з російської армії (відео)

В полон СБУ потрапив окупант, який 5 разів намагався втекти з російського війська.

До полону СБУ потрапив російський окупант, який неодноразово здавав зброю та відмовлявся воювати проти українців.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"Він (окупант - ред.) та його співслужбовці так бояться ЗСУ, що після першого ж бою усі 135 новобранців з його полку здали зброю і відмовилися воювати. Втім, коли зрозуміли, що російське командування їх просто так не відпустить – намагалися втекти зі своїх підрозділів", - розповідають в СБУ.

Окупант пригадує: "Сколько раз меня пытались отправить на "передок", так я осознавая, что там… убегал. 5 раз меня находили и возвращали обратно".

Врешті, він потрапив у полон до українських Сил оборони і залишився живим.

Нагадаємо, раніше СБУ затримала прихильника "новоросії", який 2014 року піднімав російський прапор над Харківською мерією та знімався у російських пропагандистських сюжетах.

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