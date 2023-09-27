СБУ взялася за ексадвоката Медведчука та Шарія, який зараз працює на окупаційний "уряд"

Служба безпеки зібрала доказову базу на колаборанта Валентина Рибіна, колишній адвокат Медведчука та Шарія. Зараз зрадник очолює "організаційно-правовий департамент міністерства інформполітики Херсонської області рф".

Про це інформує пресслужба СБУ.

"На початку повномасштабного вторгнення росії він виїхав за межі України і вже із-за кордону написав пост у Фейсбук, де закликав українців припинити спротив окупантам. Згодом Рибін прибув до тимчасово окупованої частини Херсонської області, де влаштувався до керівного складу місцевої окупаційної адміністрації рф", - йдеться у повідомленні.

За даними СБУ, на цій "посаді" Рибін виконує завдання москви щодо посилення окупаційного режиму в захопленому регіоні через масове поширення кремлівської пропаганди. Крім того, колаборант увійшов до складу пропутінської партії "Єдина росія", від якої намагався "балотуватися" до так званих "законодавчих зборів Херсонської області" восени цього року. У межах "передвиборчої кампанії" він неодноразово виступав на підтримку агресивної політики кремля, а також агітував місцевих жителів підтримати російських окупантів.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Рибіну про підозру у колабораційній діяльності за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

В СБУ нагадують, що раніше скандальному ексадвокаду вже кваліфікувала його злочинні дії за ч. 1 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Наразі тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, за даними СБУ, на Київщині суддя вимагав $4 тисячі за "правильне вирішення питання".

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