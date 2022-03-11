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СБУ захопила двох російських інформаторів та допитує десять бойовиків “ЛНР”

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Протягом доби вдалося провести кілька важливих операцій.

За минулу добу Служба безпеки України провела низку важливих операцій, завдяки яким вдалося захопити російських інформаторів та навідників у східних регіонах України.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ у п'ятницю, 11 березня.

Донецька область

Служба безпеки України затримала двох російських інформаторів. Це місцеві мешканці, які передавали ворогу інформацію про техніку та передислокацію Збройних сил України.

Луганська область

У Сєвєродонецьку працівники СБУ схопили навідників російської артилерії. Вони допомагали російській армії обстрілювати місто.

Крім того, у Службі безпеки почали допитувати учасників так званих “військових підрозділів “ЛНР”. Йдеться про десятьох полонених бойовиків, яких розбили та захопили у боях під Сєвєродонецьком.

Полтавська область

СБУ розслідує держзраду трьох місцевих мешканців. Вони брали участь у пропагандистській акції російських ЗМП. Підозрювані закликали українських військових переходити на бік ворога.

Нагадаємо, раніше СБУ перехопила розмову загарбників: "Розуміють, що Київ їм не взяти".

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