СБУ захопила двох російських інформаторів та допитує десять бойовиків “ЛНР”

СБУ захопила двох російських інформаторів та допитує десять бойовиків “ЛНР”

Протягом доби вдалося провести кілька важливих операцій.

За минулу добу Служба безпеки України провела низку важливих операцій, завдяки яким вдалося захопити російських інформаторів та навідників у східних регіонах України.



Про це повідомили у пресслужбі СБУ у п'ятницю, 11 березня.

Донецька область



Служба безпеки України затримала двох російських інформаторів. Це місцеві мешканці, які передавали ворогу інформацію про техніку та передислокацію Збройних сил України.



Луганська область

У Сєвєродонецьку працівники СБУ схопили навідників російської артилерії. Вони допомагали російській армії обстрілювати місто.



Крім того, у Службі безпеки почали допитувати учасників так званих “військових підрозділів “ЛНР”. Йдеться про десятьох полонених бойовиків, яких розбили та захопили у боях під Сєвєродонецьком.



Полтавська область



СБУ розслідує держзраду трьох місцевих мешканців. Вони брали участь у пропагандистській акції російських ЗМП. Підозрювані закликали українських військових переходити на бік ворога.

Нагадаємо, раніше СБУ перехопила розмову загарбників: "Розуміють, що Київ їм не взяти".

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