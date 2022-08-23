​​СБУ закликає українців бути пильними і дотримуватися безпекових рекомендацій у святкові дні

Майже щодня з боку РФ відбуваються запуски ракет, удари по цивільній і житловій інфраструктурі, що спричиняють загибель людей, руйнування та пожежі.
Служба безпеки України закликає українців у святкові дні бути особливо уважними до власної та громадської безпеки через високу ймовірність ворожих провокацій.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
"Під час важливих для українців свят – Дня Державного прапора і Дня Незалежності – кожен із нас повинен з особливою увагою поставитися до громадської та власної безпеки. Адже за шість місяців повноцінної війни ворог продемонстрував свою цинічну політику щодо мирного населення. Майже щодня з боку РФ відбуваються запуски ракет, удари по цивільній і житловій інфраструктурі, що спричиняють загибель людей, руйнування та пожежі. Від них потерпають міста і села в будь-якому куточку України", - йдеться у повідомленні.
СБУ закликає громадян:
- дотримуватися комендантської години;
- не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і перебувати в укриттях;
- обмежити відвідування масових заходів у публічних і громадських місцях;
- повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які перебувають у неналежних місцях.
Нагадаємо, українців попереджають про ймовірне посилення хакерських атак Росії до Дня Незалежності: як убезпечитись.
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