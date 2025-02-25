СБУ повідомила про підозру відомому російському співаку-пропагандисту

Зловмисник входить до кола підконтрольних кремлю естрадних виконавців Росії, які публічно підтримують дії керівництва РФ, а також прославляють осіб, які беруть участь у бойових діях проти України.

Служба безпеки зібрала доказову базу на російського співака Ярослава Дронова, більш відомого під сценічним псевдонімом "Shaman".

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За матеріалами справи, він публічно підтримує та пропагує війну РФ проти України.

Зловмисник входить до кола підконтрольних кремлю естрадних виконавців Росії, які публічно підтримують дії керівництва РФ, а також прославляють осіб, які беруть участь у бойових діях проти України.

Для цього Дронов регулярно виступає на концертах та масових акціях, спрямованих на підтримку путіна та окупаційних угруповань країни-агресора.

Задокументовано, що в кінці 2022 року фігурант записав відеозвернення, в якому героїзував представників збройних формувань Росії, що воюють проти України, а також визнав правомірною збройну агресію РФ проти України, розпочату у 2014 році.

Також у лютому 2023 року Дронов перебував на тимчасово захопленій частині території лівобережжя Херсонщини, де виступав на замовному концерті на підтримку кремлівського режиму.

Ініційована Службою безпеки лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності зловмисника.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Дронову про підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України (заперечення тимчасової окупації частини території України, визнання правомірною збройну агресію РФ проти України, розпочату у 2014 році, а також глорифікація представників збройних формувань РФ, вчинені повторно з використанням засобів масової інформації̈).